Жительнице Ленобласти с маленьким ребенком, которую муж выживает из дома, поможет Александр Бастрыкин

Муж отключил дом супруги от света, газа и воды.
Глава СК России Александр Бастрыкин поможет жительнице Ленобласти, которую буквально терроризирует ее муж.
Отмечается, что мужчина отключил от всех благ загородный дом, в котором проживает женщина с грудным ребёнком.
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23.04.2020 139
Узнав из федерального эфира о положении женщины, Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Ленобласти оказать женщине юридическую и иную необходимую помощь.