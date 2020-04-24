Жительнице Ленобласти с маленьким ребенком, которую муж выживает из дома, поможет Александр Бастрыкин

Муж отключил дом супруги от света, газа и воды.

Глава СК России Александр Бастрыкин поможет жительнице Ленобласти, которую буквально терроризирует ее муж.

Отмечается, что мужчина отключил от всех благ загородный дом, в котором проживает женщина с грудным ребёнком.

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Узнав из федерального эфира о положении женщины, Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Ленобласти оказать женщине юридическую и иную необходимую помощь.