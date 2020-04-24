Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко считает, что пандемия коронавируса завершится спустя шесть-семь месяцев.

При этом уточняется, что это произойдет в случае, если считать с первых зарегистрированных случаев. По словам специалиста, такой сценарий наблюдался с двумя другими зоонозными коронавирусными инфекциями — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014).

Однако, по словам Бутенко, SARS-CoV-2 обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.

Ранее были названы населенные пункты Ленинградской области, где выявлены новые зараженные коронавирусом. Всего по состоянию на 24 апреля в 47 регионе зафиксировано 615 заболевших.