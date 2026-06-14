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Россиянам рассказали, когда будет следующий праздничный выходной

До ноября у россиян не будет праздничных нерабочих дней.

В ближайшие более чем четыре месяца у россиян не будет праздничных выходных. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Следующий нерабочий праздничный день в России выпадает только на 4 ноября. В этот день страна отметит День народного единства.

«Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели», — заявил Нилов.

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В Петербурге задержали дропа мошенников за обман двух пенсионерок

Помощник аферистов забрал у двух пожилых женщин крупные суммы денег. 

В Петербурге против 21-летнего молодого человека завели два уголовных дела по факту мошенничества. Он забрал у пенсионерок почти 2 млн рублей. 

Как передает главк МВД, 4 июня с сообщением о мошенничестве в полицию обратилась 82-летняя женщина. Она заявила, что подверглась влиянию неизвестных и передала курьеру 400 тысяч рублей. Спустя четыре дня с аналогичным заявлением к правоохранителям обратилась и 89-летняя пенсионерка. После беседы с аферистами она лишилась 1,4 млн рублей. 

В минувший четверг, 11 июня, оперативники установили личность дропа мошенников, который забрал у потерпевших средства. Сейчас он находится по стражей.

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