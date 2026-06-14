До ноября у россиян не будет праздничных нерабочих дней.

В ближайшие более чем четыре месяца у россиян не будет праздничных выходных. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Следующий нерабочий праздничный день в России выпадает только на 4 ноября. В этот день страна отметит День народного единства.

«Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели», — заявил Нилов.

Вам будет интересно Оплатить майский счет за услуги ЖКХ можно до 15 июня Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей...

Фото на миниатюре: magnific