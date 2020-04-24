Дочь хранителя Тихвинской иконы получит гражданство после обращения к Александру Дрозденко

«Александр Юрьевич, желаю крепкого здоровья и множества сил. Ps — некоторое время назад Вы обращались к Президенту с просьбой о предоставлении гражданства дочери священника, вернувшего Тихвинскую икону. Вчера указ подписан. Спасибо Вам большое !!!», — поблагодарила женщина.