Александр Дрозденко расширил меры социальной поддержки населения

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес дополнения в меры социальной поддержки населения. Постановление уже подписано.

В частности, максимально упрощен порядок предоставления мер социальной поддержки населения в Ленобласти, в том числе, через Центры занятости населения. Об этом сообщает Telegram-канал “Тайны Ленинградского двора”.

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Ранее мы рассказывали о том, какие меры поддержки действуют в Ленобласти в условиях коронавируса.