Рабочие пропуска в регионах будут действовать только 24 часа

Жителям российских регионов будут выдавать цифровые пропуска, которые действительны в течение 24 часов. Мера будет принята в 21 регионе.

Уточняется, что работодатели по спискам сотрудников могут оформлять пропуска на более длительный срок, сообщает РБК со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Качанова.

По прогнозам Минкомсвязи, системой выдачи пропусков в регионах воспользуется около 10% населения. Пропуск можно будет оформить на портале Госуслуг или в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус». В результате заявитель получает QR-код, который в случае необходимости можно предъявить с экрана телефона или в распечатанном виде.

Рабочие пропуска оформляет работодатель по спискам сотрудников. Полученные QR-коды пропусков сразу направляются в личный кабинет и на почту работника.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга не исключил введения пропусков при ухудшении эпидемиологической ситуации. Однако пока, по его оценке, достаточно действующих ограничений.