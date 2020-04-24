Два отделения Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге закрыли на карантин из-за COVID-19

Два отделения Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге закрыты на карантин из-за выявленной коронавирусной инфекции у одного сотрудника больницы и двух пациентов, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«В Елизаветинской больнице два отделения закрыты на карантин: второе травматологическое и эндокринологическое. Коронавирус выявлен у сотрудника больницы, у которого заболевание проходит в лёгкой форме, и он лечится на дому, а также у двух пациентов», — сообщили в пресс-службе.

Общий коечный фонд Елизаветинской больницы составляет 1066 коек.

Вам будет интересно В Тосненской больнице выявили нарушения после жалобы пациента В Тосненском роддоме, перепрофилированного для пациентов с подозрением на коронавирус, провели проверку после жалоб на плохие условия содержания и питание.... 24.04.2020 57

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2 711 случаев заражения COVID-19. Умерло 20 человек. Выздоровело 411 человек.