20 фермеров из Ленобласти получили гранты на развитие своего дела

В Ленобласти итоги конкурсов на выделение грантов для фермеров. Из 90 проектов комиссия отобрала 20 лучших.

В этом году гранты по программе “Агростартап” получили 15 начинающих фермеров и пять — семейных ферм из Ленобласти. Общая сумма составила 86,1 млн рублей.

Семейные фермеры будут выращивать картофель и овощи, разводить молочных коз, кроликов и форель. Начинающие — на своих земельных участках займутся выращиванием земляники, зелени, овощей, разведением молочного и мясного крупного рогатого скота, овец, коз, птицы и форели.

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Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что рассматриваем возможность дополнительного финансирования тех, кто уже работают на земле, создают новые рабочие места и могут дать достаточно большую динамику КФХ.