Петербуржец убит ножом во время распития алкоголя в заброшенном доме

23 апреля в полицию сообщили трупе мужчины в заброшенном доме № 44 по проспекту Обуховской Обороны в Петербурге.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность умершего. Им оказался местный житель 1985 года рождения. На трупе обнаружено ножевое ранение. Подозреваемый задержан – им оказался иностранный гражданин 1993 года рождения. Он убил своего знакомого во время ссоры, возникшей в ходе распития алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).