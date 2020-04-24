Все магазины Ленобласти закроют 1 мая на дезинфекцию

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире Business FM рассказал, что 1 мая в регионе будут закрыты все магазины на дезинфекцию.

Это связано с антикоронавирусными мероприятиями, которые будут проходить в Ленобласти. Кроме того, через населенные пункты будет разрешен транзитный проезд, а жителям других районов или Петербурга будет рекомендовано воздержаться от остановок и посещения магазинов. В связи с этим, закупить необходимые товары следует заранее по месту проживания.

Глава Ленобласти также сообщил, что в регионе не планируется вводить пропускной режим или закрыться от соседних регионов. Попытки организовать контрольно-пропускные пункты могут спровоцировать большое скопление людей без соблюдения социальной дистанции. И это принесет людям вред, а не пользу.

Александр Дрозденко добавил, что готовит обращение руководству РЖД с предложением увеличить количество электричек, чтобы не допускать большого скопления людей.