Колледж в Выборге закупает ноутбуки и технику на 2,2 миллиона рублей

Выборгский политехнический колледж «Александровский» закупает технику на 2 200 000 рублей. Деньги выделены из бюджета Ленобласти в рамках программы «Современное образование».

Тендер объявлен 23 апреля. Согласно техническому заданию, победитель должен поставить в учреждение лазерный принтер, 38 ноутбуков для управленческого персонала и педагогов, а также две интерактивные панели.

Техника должна быть доставлена до 30 июня. Гарантия должна составлять не менее года.