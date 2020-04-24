Колледж в Выборге закупает ноутбуки и технику на 2,2 миллиона рублей

Выборгский политехнический колледж «Александровский» закупает технику на 2 200 000 рублей. Деньги выделены из бюджета Ленобласти в рамках программы «Современное образование».
Тендер объявлен 23 апреля. Согласно техническому заданию, победитель должен поставить в учреждение лазерный принтер, 38 ноутбуков для управленческого персонала и педагогов, а также две интерактивные панели.
Техника должна быть доставлена до 30 июня. Гарантия должна составлять не менее года.
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