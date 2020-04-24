Долги россиян по микрозаймам увеличились на 47 %

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», просроченные более чем на 90 дней долги россиян по микрозаймам в МФО составили до 4,4 млн ссуд на конец марта 2020 года.

Этот показатель на 47 % больше, чем в аналогичный период 2019 года. Объемы просроченной задолженности выросли на 48,6 % – до 50,1 млрд рублей.

Эксперты не склонны винить в сложившейся экономической ситуации COVID-19 и связывают показатели с улучшением качества работы служб по взысканию долгов.