В Петербурге с погоней поймали мотоциклиста, катавшегося с замазанным номером

В Санкт-Петербурге дорожные полицейские попытались остановить мотоциклиста, однако он проигнорировал требование и увеличил скорость.

Водитель пытался скрыться по соседним улицам, выезжая на встречную полосу, неоднократно проезжая на запрещающий сигнал светофора, сообщает «Дорожный инспектор».

В итоге нарушитель во дворах на Кузнецовской улице бросил мотоцикл и пытался сделать вид, что он пешеход, однако правоохранители его изобличили. Было составлено 9 протоколов за проезд на красный свет, два протокола за выезд на встречку и по одному протоколу за неостановку и умышленно замазанный грязью номер.