Эксперты рассказали о преимуществах недоспевших бананов, яблок, смородины и других излюбленных фруктов и ягод у россиян.

Фрукты и ягоды в период созревания имеют разный состав полезных соединений. На определенном этапе крахмал трансформируется в сахара, снижается кислотность, а часть веществ начинает усваиваться лучше. Однако это касается не всех плодов. Некоторые из них действительно полезнее в недозревшем виде, рассказали эксперта порталу «Доктор Питер».

Например, слегка зеленые бананы имеют больше резистентного крахмала, который переваривается дольше и становится ценным питательным источником для микрофлоры человека.

Полезными могут быть и недозрелые яблоки, если вы не страдаете заболеваниями ЖКТ. В таких плодах больше кислот и пектина, что эффективно стимулирует пищеварение.

Тем временем зеленоватые груши богаты клетчаткой, за счет чего чувство сытости длится дольше. Однако плоды противопоказаны тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Такой фрукт может вызвать дискомфорт и вздутие.

Среди ягод, которые можно есть недоспевшими, эксперты называют крыжовник, смородину, бруснику и клюкву. В них много органических кислот, полифенолов и пищевых волокон.

«Однако при гастрите, язвенной болезни, рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника кислые ягоды могут усилить боль и жжение, вызвать вздутие или послабление стула», — отметили эксперты.

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