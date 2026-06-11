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Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой недели ожидаются плановые работы на электросетях. С 11 по 19 июня в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Отключения электричества ожидаются в Ленинградской области на новой неделе: график - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

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отключения электричества
Новости Социум

Какие фрукты и ягоды лучше есть недозревшими

Эксперты рассказали о преимуществах недоспевших бананов, яблок, смородины и других излюбленных фруктов и ягод у россиян.

Фрукты и ягоды в период созревания имеют разный состав полезных соединений. На определенном этапе крахмал трансформируется в сахара, снижается кислотность, а часть веществ начинает усваиваться лучше. Однако это касается не всех плодов. Некоторые из них действительно полезнее в недозревшем виде, рассказали эксперта порталу «Доктор Питер».

Например, слегка зеленые бананы имеют больше резистентного крахмала, который переваривается дольше и становится ценным питательным источником для микрофлоры человека.

Полезными могут быть и недозрелые яблоки, если вы не страдаете заболеваниями ЖКТ. В таких плодах больше кислот и пектина, что эффективно стимулирует пищеварение.

Тем временем зеленоватые груши богаты клетчаткой, за счет чего чувство сытости длится дольше. Однако плоды противопоказаны тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Такой фрукт может вызвать дискомфорт и вздутие.

Среди ягод, которые можно есть недоспевшими, эксперты называют крыжовник, смородину, бруснику и клюкву. В них много органических кислот, полифенолов и пищевых волокон.

«Однако при гастрите, язвенной болезни, рефлюксе, синдроме раздраженного кишечника кислые ягоды могут усилить боль и жжение, вызвать вздутие или послабление стула», — отметили эксперты.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

фрукты ягоды советы экспертов

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