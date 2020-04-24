Биолог Павел Глазков снял сюжет про гадюк

Автор и ведущий канала о животных “Каждой твари по паре” Павел Глазков снял новый сюжет про пробуждение гадюк.

По его словам, именно сухой песчаный край болота гадюки выбирают, чтобы перезимовать — змеи сползаются сюда с округи в несколько километров. В зимней спячке гадюки проводят до полугода.

«Надо идти тихо и осторожно, потому что гадюки ощущают вибрацию. Каждый шаг должен быть максимально мягким и обдуманным. Как и все змеи, гадюки лишены слуха, но чутко воспринимают колебания почвы. Особенно внимательно надо осматривать завалы, пни и кустарники. Я не прошел и пяти метров как нашел первую гадюку, удивительного вороненного цвета. Змея свернувшись в многоярусный клубок замерла и внимательно наблюдает за мной. Если присмотреться, то видно как она еле заметно дышит», — утверждает биолог.

По словам Павла Глазкова, гадюки, как правило, оседлы, и всю жизнь живут на одной строго определенной территории радиусом всего около сотни метров. Прожить эти змеи в дикой природе могут до 15 лет. Питаются гадюки мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами.