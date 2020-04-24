Тихвин попал на снимки со спутников в рамках проекта к 75-летию победы в ВОВ

Тихвин попал на снимки со спутников Роскосмоса в рамках уникальной акции к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии 9 мая Роскосмос запустил 45-дневный отсчет – по числу городов с почетным званием «Город воинской славы». В порядковом отсчете 29-ый стал днем Тихвина.

Редакция ivbg.ru напоминает: 8 ноября 1941 года Тихвин захватили фашистские войска. Захватчики были выбиты спустя месяц в результате Тихвинской наступательной операции. Именно через Тихвин жители блокадного Ленинграда получали необходимые ресурсы.