Правоохранители задержали 17-летнего юношу по подозрению в поджоге двух АЗС в Ленобласти.
По данным СУ СКР по ЛО, в ночь на 9 июня подозреваемый поджег две автозаправочные станции самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района. Это привело к значительному ущербу.
На допросе парень сообщил, что в мессенджере «Телеграм» с ним связался неизвестный, по указаниям которого он приобрел бензин и поджег заправки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.