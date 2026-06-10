weather 16.1°
$ 71.79
83.08

Главная / Новости / 17-летний парень по заданию куратора поджег две АЗС в Велигонтах

Новости Происшествия

17-летний парень по заданию куратора поджег две АЗС в Велигонтах

Правоохранители задержали 17-летнего юношу по подозрению в поджоге двух АЗС в Ленобласти.

По данным СУ СКР по ЛО, в ночь на 9 июня подозреваемый поджег две автозаправочные станции самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района. Это привело к значительному ущербу.

На допросе парень сообщил, что в мессенджере «Телеграм» с ним связался неизвестный, по указаниям которого он приобрел бензин и поджег заправки. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вам будет интересно
Во Всеволожске задержали девочку-подростка за поджог автозаправки
Правоохранители задержали 14-летнюю девочку, ее подозревают в поджоге автозаправочной станции на улице Приютинской во Всеволожске Ленобласти. Пожар пр...
29.05.2026
300

Теги

Поджог АЗС задержан подросток Ленобласть Ломоносовский район следком
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

Вам будет интересно
За неделю врачи Тосненской больницы удалили сразу две редкие миомы
Фото: Freepik. Врачи Тосненской больницы за одну неделю успешно прооперировали двух пациенток с редкими интралигаментарными миомами. Они располагаются...
10.06.2026
144

Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться