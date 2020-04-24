Ленобласть предоставит льготы по аренде госимущества

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление правительства, согласно которому малый и средний бизнес, арендующий госимущество, получит отсрочку или будет освобожден от платежей, если договор аренды заключен до 13 марта.

Отсрочка предоставляется в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Затем платежи можно будет внести с рассрочкой до 31 декабря 2020 года. Чтобы получить отсрочку, предпринимателю достаточно уведомить арендодателя о ее необходимости.

Малый и средний бизнес, включенный в единый реестр субъектов МСП и входящий в перечень наиболее пострадавших отраслей, освобождается от платы за аренду за период с 1 марта по 31 мая 2020 года. Для этого необходимо заключить допсоглашение к договору аренды.

Малый и средний бизнес, входящий в перечень наиболее пострадавших отраслей, может рассчитывать на отсрочку по уплате арендных платежей за период с 1 марта по 30 сентября 2020 года с рассрочкой по уплате аренды до 31 декабря 2021 года. Для этого необходимо заключить допсоглашение к договору аренды.

Органы местного самоуправления получили рекомендацию реализовать аналогичные меры поддержки для арендаторов муниципального имущества.