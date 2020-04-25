Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 25 апреля

Согласно последним данным на 25 апреля, по всему миру было подтверждено 2,83 млн случаев заражения коронавирусом. Погибли при этом 197 тысяч человек, вылечились — 809 тысяч.

В России по количеству зараженных первое место занимает Москва, где коронавирус подтвержден у 36,8 тыс. человек. На втором месте находится Московская область, поскольку там выявлено 7,8 тысяч зараженных. Замыкает тройку Санкт-Петербург — порядка 2,7 тыс. зараженных.

Тем не менее, согласно мировой статистике, первое место занимает США, где коронавирусом заражены 925 тысяч человек. На втором месте Испания, поскольку там коронавирус подтвержден у 219 тысяч человек. Следом идет Италия — 192 тысячи зараженных.