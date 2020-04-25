В Ленобласти определились первые полуфиналисты конкурса #ленинградскийсадовод

В Ленинградской области определились первые полуфиналисты конкурса #ленинградскийсадовод — девять работ отмечены самым большим количеством лайков пользователей Сети.

Подведение итогов пройдет 28 апреля в группе «Ленинградская область» во «ВКонтакте». Тем временем на своих страницах пользователи разместили более 400 фотографий рассады, выращенной на подоконниках, верандах или теплицах, а также снимков аккуратных грядок.

Судя по кадрам, ленинградцы выращивают на самодельных огородах базилик, тимьян, мята, лук, зеленый горошек, салат, перец, помидоры и многое другое.

Члены жюри выберут самые популярные фотографии в трех номинациях: «Самый ухоженный» для огорода/сада на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый стильный».

Ранее в Ленинградской области подвели итоги конкурса #ленинградскийдомосед. По словам губернатора, призы постараются доставить с помощью волонтеров в ближайшие две недели.