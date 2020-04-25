Стали известны итоги очередного антикоронавирусного рейда в Кудрово

Автор: Илья Серов
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Сегодня днем, 25 апреля, в Кудрово прошел профилактический рейд, участники которого проверили соблюдение гражданами режима самоизоляции.

Участие в патрулировании приняли представители Госстройнадзора, местной администрации и дружинники. За час было проведено 12 профилактических бесед. Кроме того, проверяющие восстановили сигнальную ленту по периметру детских и спортивных площадок.

Были проинспектированы Пражская, Столичная, Английская улицы и Европейский проспект. Местных предпринимателей проверили на соблюдение санитарно-противоэпидемических норм.

Всего за день специалисты вынесли около 40 предупреждений за нарушение режима самоизоляции. Два из них были в адрес подростков – за курение в общественных местах, сообщает пресс-служба администрации Заневского городского поселения.

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