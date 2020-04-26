Кроме 9 и 11 классов: петербургские школьники с 1 мая могут уйти на летние каникулы

В Санкт-Петербурге дистанционное обучение закончится 22 мая, однако у горожан появится возможность завершить учебный год уже 30 апреля.

Для этого родителям следует подать письменное заявление в то учебное заведение, где обучается ребенок, приводит 78.ru слова вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной.

«Мы понимаем, что режим самоизоляции — история тяжелая, у нас есть многочисленные обращения от родителей, поэтому принято решение: по заявлениям родителей письменным мы можем отпускать ребят после 30 апреля, потому что учебная программа завершена, и на выставление годовых оценок это никак не повлияет», — отметила Потехина.

Однако возможность досрочного завершения учебного года не будет распространяться на учеников 9 и 11 классов, поскольку они готовятся к итоговой аттестации. Несмотря на это, уроки будут проходить дистанционно.

Все решения по итоговой аттестации примут уже на федеральном уровне позднее.

Ранее ivbg.ru писал, что 116 студентов решили помогать школьникам Ленинградской области с учебой. Один из них рассказал о своем опыте разбора задач «на дистанте».