В Ленобласти за сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 26 апреля, в России за сутки зафиксировали 6361 случай заражения коронавирусом.

При этом из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 151 случай заражения (всего 3077), в Ленинградской области — 42 (всего 700). За сутки в России полностью выздоровели 517 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.