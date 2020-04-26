В Петербурге семья умершего от коронавируса врача получит компенсацию

Врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий, проработавший более 20 лет в Елизаветинской больнице, скончался 24 апреля. У него был положительный результат теста на коронавирус.

В оперативном штабе уточнили, что доктор скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. Коронавирус при этом у него был подтвержден при жизни.

После того, как специальная комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти, семья погибшего получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Александр Беглов позвонил близким врача и выразил свои соболезнования.

Ранее ivbg.ru писал, что власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер с коронавирусом. До этого в Сети появился неофициальный «Список памяти», в котором указана информация о смерти медиков якобы из-за коронавируса. Точные обстоятельства заражения и основная причина смерти станут ясны после всех положенных по закону экспертиз.