Видео: лоси переплыли озеро в Лодейном Поле

Житель Лодейного Поля сегодня, 26 апреля, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о паре лосей, которые решили принять водные процедуры в окрестностях города.

«Лоси переплыли озеро, поднялись по крутому берегу и затерялись в группе физкультурников, поддерживающих форму в период карантина. Любопытно, что присутствие животных никто из бегунов не заметил», — пишет местный житель Юрий.

Очевидец Сергей первым обратил внимание на странные головные уборы «спортсменов». Присмотревшись, оказалось, что это лоси.