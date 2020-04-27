Александр Беглов выразил соболезнования близким скончавшегося врача с подтвержденным COVID-1

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким и коллегам скончавшегося врача-нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова, у которого был подтверждён COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Заведующий нейрохирургическим отделением №2 Александровской больницы Алексей Филиппов скончался в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина. Ранее у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая привела к развитию пневмонии. Филиппов работал в Александровской больнице с августа 2016 года, имел нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Губернатор​ Петербурга​ выразил соболезнования его родным, близким и коллегам.

«Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей. Алексей Иванович был талантливым врачом. Работая в Александровской больнице, он выполнял сложнейшие нейрохирургические операции. Многим помог вернуть здоровье. Его очень ценили и уважали коллеги. Он пользовался большим уважением в медицинском сообществе», — сказал Беглов, которого цитирует пресс-служба.

Родные Филиппова получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, полагающуюся в случае смерти медицинского работника. По словам Беглова, город также будет помогать семьям скончавшихся медиков, принимавших участив в лечении больных с COVID 19, выделяя средства на организацию похорон.

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В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Более 20 лет он работал Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-лёгочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтверждён COVID-19. В ближайшее время комиссия установит, стал ли коронавирус основной причиной смерти врача.