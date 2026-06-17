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Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой

В Тихвинском районе Ленобласти сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль «ВАЗ-2107» без номеров. Водитель проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться.

Пьяного водителя в Тихвинском районе ловили с погоней и стрельбой - За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

На 118-м километре дороги Тихвин - Будогощь - Чудово началось преследование. Инспекторы использовали световые и звуковые сигналы, а также громкую связь, но водитель не реагировал. Для остановки автомобиля было применено табельное оружие — сначала выстрел в воздух, затем по колесам. Через несколько минут машина остановилась. Водитель выскочил из салона и попытался убежать в лес, но был задержан сотрудниками ДПС.

За рулем находился 19-летний парень, официально не трудоустроен, водительского удостоверения у него нет. Есть подозрение, что он был в нетрезвом состоянии. В отделе в отношении водителя оформили протоколы по шести статьям Кодекса об административных правонарушениях.

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Теги

пьяный водитель Тихвинский район Ленобласть погоня стрельба Мвд полиция
Новости Социум

Поисковики обнаружили останки 40 бойцов Красной Армии во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти поисковики всего за 2,5 дня нашли останки 40 бойцов Красной Армии.

Кроме останков, найдены три солдатских медальона. Их направили на экспертизу, чтобы попытаться расшифровать данные и установить имена павших бойцов.

Фото: vk. com/spbraid

Экспедицию проводит отряд «Рейд» при участии представителей школы поисковика «Область славы».

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найдены останки найдены останки бойцов Всеволожский район Ленобласть поисковики

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