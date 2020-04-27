Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 27 апреля

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 206 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 877 тысяч человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Испании COVID-19 диагностирован более 226629 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Италии, где насчитывают 197675 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 987 тысяч заболевших.

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В России, по состоянию на утро 27 апреля, число заразившихся коронавирусом составляло 80949 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.