Военнослужащие ЗВО провели санобработку складов неприкосновенного запаса в Ленобласти

Вчера, 26 апреля, военнослужащие ЗВО провели санобработку складов неприкосновенного запаса в Ленинградской области.

Участие приняли военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии. Для предотвращения распространения коронавирусной информации были обработаны более 500 объектов системы материально-технического обеспечения, в том числе склады с запасами продовольствия, топлива и боеприпасов, а также техника.

Работы проводились с соблюдением всех противоэпидемических норм: работали в масках, перчатках и защитных костюмах. За день военнослужащие обработали более 20 тысяч квадратных метров.

Ранее военнослужащие ЗВО обработали более 30 медучреждений Ленобласти. Дезинфицирующими растворами обработали автомобили скорой помощи и инфекционные отделения.