Губернатор Александр Дрозденко на днях обсудил с активистами, экспертами и представителями надзорных органов тему «коттеджного рабства». Глава региона выступил с инициативой – внести поправки в федеральное законодательство, которые дадут возможность ввести для имущества общего пользования в коттеджных поселках режим общей долевой собственности: чтобы дороги, инженерные сети и другие объекты, без которых жизнь в поселке невозможна, автоматически принадлежали всем жителям.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, насколько эта тема сейчас актуальна, почему жители разных регионов, в том числе и Ленобласти, сталкиваются с такими трудностями, и почему решение проблемы должно носить федеральный характер.

«Выделенный губернатором вопрос, действительно, острый, а сталкивающиеся с подобными ситуациями граждане вынуждены вести изнурительные судебные тяжбы, пытаясь отстоять права. Инициатива, которая готовится в повестку уже новой Госдумы регионом, востребована не только в нашем субъекте. Вызывающий формы эксплуатации некоторыми собственниками, беспокоящий людей пробел требует внимания», – сказал Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул, что предстоит немалая работа законодателя для выстраивания правового режима, формирования устойчивых механизмов, которые бы закрывали возникшие лазейки. Но именно федеральный процесс является резонным выбором, так как способен унифицировать нормы, сберечь немалые ресурсы, затрачиваемые в отдельных ситуациях на установление сервитута на локальных уровнях муниципалитетов, прокуратуры, судов, иных органов.

«Наряду с предотвращением подобных спорных ситуаций открывается перспектива для того, чтобы вывести на уровень совместных решений вопросов инфраструктуры коттеджных поселков. Чтобы жители коллегиально решали о необходимом их развитии, заботились об общих пространствах, совершенствовали их сообща. При таком подходе возможно вывести их на совершенно новую планку качества», – резюмировал Сергей Перминов