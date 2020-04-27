Глава Роспотребнадзора поддерживает продление самоизоляции до 12 мая

Как сообщает ТАСС, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает предложения о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 справедливыми.
По мнению Анны Поповой, граждане России находятся в «режиме разобщения» уже два инкубационных периода – около 28-30 дней. Третий период позволит закрепить достигнутый результат.
Руководитель Роспотребнадзора считает, что ограничения стоит продлить до 12 мая 2020 года.
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