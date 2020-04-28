Внедорожник за 2 млн рублей пытались угнать от пожарной части в Гатчине

Автор: Сергей Агутин
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27 апреля в полицию Гатчинского района обратился 42-летний директор коммерческой фирмы из Гатчины. Злоумышленники пытались похитить принадлежащий его предприятию внедорожник.

Серебристый Nissan Patrol был припаркован у пожарной части № 42 по улице Рощинской. Угонщик смог завести автомобиль и проехать на нем около 20 метров. Затем он сбежал, оставив салон открытым.

Если бы попытка автоугонщика была результативной, ущерб предприятия составил более 2 000 000 рублей.

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28.04.2020 50