Внедорожник за 2 млн рублей пытались угнать от пожарной части в Гатчине

27 апреля в полицию Гатчинского района обратился 42-летний директор коммерческой фирмы из Гатчины. Злоумышленники пытались похитить принадлежащий его предприятию внедорожник.

Серебристый Nissan Patrol был припаркован у пожарной части № 42 по улице Рощинской. Угонщик смог завести автомобиль и проехать на нем около 20 метров. Затем он сбежал, оставив салон открытым.

Если бы попытка автоугонщика была результативной, ущерб предприятия составил более 2 000 000 рублей.