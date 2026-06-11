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В Ленинградской области у медведей начался гон

В июне у бурых медведей Ленобласти проходит гон — время медвежьих свадеб. Во Всеволожском районе была замечена медведица с подросшими медвежатами.

В видеоловушку биолога Павла Глазкова попал момент, как медведица обследовала деревья и оставила свой запах для потенциального жениха, потеревшись о стволы. Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой - и тоже деловито потерлись о стволы деревьев.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Но все же более активными в этот период становятся самцы: они оставляют следы когтей на деревьях, делают «закусы» — надламывают ветки зубами. Чтобы продемонстрировать свои габариты, самцы стараются дотянуться до самых высоких веток. Это один из способов привлечь внимание самок и отпугнуть конкурентов.

Биолог рекомендуют в период активности медведей вести себя в лесу более шумно: громко разговаривать, периодически покрикивать, свистеть в спортивный свисток. Это поможет избежать встречи с медведем, который в брачный период ведет себя осторожно.

Теги

Ленобласть медведи Всеволожский район Павел Глазков гон
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В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий

В 2026 году в Ленобласти благоустроят 169 общественных территорий.

В Ленинградской области благоустроят 169 общественных территорий - Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия,
Фото: правительство ЛО.

Для озеленения будут использовать зимостойкие декоративные кустарники, такие как сирень, гортензия, жасмин и яблони. Также появятся клумбы непрерывного цветения с различными растениями — от тюльпанов и нарциссов до роз и пионов.

«Мы включаем цветущие деревья и кустарники в благоустройство Ленинградской области, чтобы территории были красивыми и радовали глаз. Парки, бульвары, дворы — сегодня основной акцент делается на создание полноценной зеленой среды с преобладанием газонов, цветов и зеленых насаждений», - отметил председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Жители Ленинградской области могут принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru. Голосование продлится до 12 июня. Проекты, победившие в голосовании, будут реализованы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент свой голос отдали уже 161 144 жителя региона.

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Теги

Ленобласть благоустройство озеленение общественные пространства

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