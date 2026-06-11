В июне у бурых медведей Ленобласти проходит гон — время медвежьих свадеб. Во Всеволожском районе была замечена медведица с подросшими медвежатами.

В видеоловушку биолога Павла Глазкова попал момент, как медведица обследовала деревья и оставила свой запах для потенциального жениха, потеревшись о стволы. Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой - и тоже деловито потерлись о стволы деревьев.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Но все же более активными в этот период становятся самцы: они оставляют следы когтей на деревьях, делают «закусы» — надламывают ветки зубами. Чтобы продемонстрировать свои габариты, самцы стараются дотянуться до самых высоких веток. Это один из способов привлечь внимание самок и отпугнуть конкурентов.

Биолог рекомендуют в период активности медведей вести себя в лесу более шумно: громко разговаривать, периодически покрикивать, свистеть в спортивный свисток. Это поможет избежать встречи с медведем, который в брачный период ведет себя осторожно.