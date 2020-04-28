Подтверждена первая смерть от коронавируса в Ленобласти

Сегодня, 28 апреля, в группе «Минус коронавирус. Ленобласть» было опубликовано сообщение, в котором говорится о первой смерти, официально подтвержденной в регионе от коронавируса.

Речь идет, как уточняется, о медсестре Гатчинской больницы Наталье Хечумовой.

Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил, что регион гарантирует в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 млн рублей, а в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом — 500 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге семья умершего от коронавируса врача получит компенсацию. В оперативном штабе уточнили, что доктор скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией, при этом его семья получит 1 млн рублей.



