Подтверждена первая смерть от коронавируса в Ленобласти

Сегодня, 28 апреля, в группе «Минус коронавирус. Ленобласть» было опубликовано сообщение, в котором говорится о первой смерти, официально подтвержденной в регионе от коронавируса.
Речь идет, как уточняется, о медсестре Гатчинской больницы Наталье Хечумовой.
Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил, что регион гарантирует в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 млн рублей, а в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом — 500 тысяч рублей.
Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге семья умершего от коронавируса врача получит компенсацию. В оперативном штабе уточнили, что доктор скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией, при этом его семья получит 1 млн рублей.
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Принял решение о дополнительных гарантиях медикам. #ленобласть гарантирует в случае смерти медицинского работника, работающего с больными коронавирусной инфекцией во время пандемии, выплату семье умершего 1 млн рублей, в случае потери здоровья в результате заболевания коронавирусом — 500 тысяч рублей. #стопкоронавирус #дрозденко