Гражданин Узбекистана переломал кости и выжил, упав со стройки под Кировском

28 апреля около 01:00 в полицию Кировского района сообщили госпитализации 21-летнего гражданина Узбекистана с многочисленными переломами.
По предварительным данным, молодой человек упал с крыши на стройплощадке. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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