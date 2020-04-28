Гражданин Узбекистана переломал кости и выжил, упав со стройки под Кировском

28 апреля около 01:00 в полицию Кировского района сообщили госпитализации 21-летнего гражданина Узбекистана с многочисленными переломами.

По предварительным данным, молодой человек упал с крыши на стройплощадке. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Обстоятельства происшествия устанавливаются.