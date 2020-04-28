Смольный переносит транспортную реформу

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что город решил перенести транспортную реформу. При этом обновление подвижного состава продолжится.

Так, с этой недели на маршруты в разных районах выйдут двухсекционные автобусы, закупленные в 2020 году. По словам Соколова, новые модели предполагают комфортное передвижение и применение самых современных технологий. Техника вмещает до 163 человек, имеет полностью низкий пол и оборудование для маломобильных пассажиров. В салоне расположены зарядные устройства для телефонов.

До конца мая в Петербург прибудут 100 таких автобусов, 30 из них уже готовятся выйти на линии. Они появятся на маршрутах № 7, 24, 74, 86, 93, 123, 127, 172. Технику обязательно заметят на городских улицах: автобусы окрашены в единый цвет общественного транспорта Петербурга — лазурный.