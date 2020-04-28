Российские аптеки обяжут иметь в ассортименте медицинские маски

Статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски.

«Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть, даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски», ― сообщил он в интервью на телеканале «Россия 24».

Он объяснил это тем, что у населения есть спрос на покупку масок в профильном учреждении, а не в торговой сети.