У жителя поселка Пудость отобрали 13 тыс. рублей на ночной улице

27 апреля в 03:40 в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился житель поселка Пудость 1987 года рождения, у которого силой отобрали 13 000 рублей на улице.

Подозреваемый был оперативно задержан в поселке Пудость на улице Зайончковского. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).