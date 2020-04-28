У жителя поселка Пудость отобрали 13 тыс. рублей на ночной улице

Автор: Сергей Агутин
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27 апреля в 03:40 в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился житель поселка Пудость 1987 года рождения, у которого силой отобрали 13 000 рублей на улице.

Подозреваемый был оперативно задержан в поселке Пудость на улице Зайончковского. Им оказался местный житель 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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