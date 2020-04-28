Школьники из Выборга победили во всероссийской олимпиаде по журналистике

Всего со всей России во всероссийской олимпиаде по журналистике «Хрустальное перо» определили четверых победителей, трое из них — из Выборга.

Победителями стали ученицы МБОУ «Гимназия №11» Выборга Полина Лесникова и Екатерина Уварова, которые параллельно являются корреспондентами газеты гимназии School Time, а также Илья Ускорников из Выборгской СОШ № 14.

Организатор олимпиады – Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Поэтому победа в олимпиаде обеспечивает одиннадцатиклассникам бесплатное обучение в Университете.