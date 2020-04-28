917 контейнерных площадок для сбора мусора установят в Ленобласти до конца года

Новые контейнерные площадки установят в 61 населенном пункте Ленобласти.
До конца 2020 года в Ленобласти оборудуют 917 контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. На эти цели в рамках госпрограммы “Охрана окружающей среды Ленинградской области” муниципалитетам выделены субсидии в размере 174,5 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, наибольшее количество площадок будет установлено в Лужском районе – 108, Тихвинском – 93, Ломоносовском – 88, Бокситогорском – 85, в Тосненском и Гатчинском — по 84 площадки.
Напомним, правительство Ленобласти ежегодно в течении трех лет будет выделять субсидии муниципалитетам на новые контейнерные площадки. В 2019 году было установлено 837 контейнерных площадок в 46 населенных пунктах региона. Наибольшее число — 216 площадок установлено в Волосовском районе, на втором месте Кингисеппский район (104 площадки), на третьем — Лужский (97 площадок).