Сергей Вылегжанин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работников скорой медицинской помощи.

На сегодняшний день в Ленобласти трудится 155 бригад медиков скорой помощи, за сутки им приходится выезжать к пациентам 1500 раз.

“Мы благодарны каждому из вас: за профессию которую вы выбрали, одну из самых трудных в медицине, за ваш самоотверженный труд, за миллионы спасенных человеческих жизней!” — сказал глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Вам будет интересно Путин: России удалось наладить выпуск аппаратов ИВЛ Сегодня, 28 апреля, Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов произнес вступительное слово, в котором рассказал о ситуации с... 28.04.2020 52

Он отметил, что во время пандемии нагрузка на бригады скорой увеличилась. И несмотря на все сложности, пожелал сотрудникам скорой помощи как можно меньше тяжелых случаев и, конечно, здоровья.