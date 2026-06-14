В следующем году Ленинградская область отметит вековой юбилей. Центром масштабных торжеств станет региональная столица — город Гатчина.

Губернатор Александр Дрозденко заявил о подготовке Гатчины к празднованию 100-летия Ленинградской области. Глава региона принял решение проработать дополнительное финансирование. Также с бюджета областной столицы снимут часть нагрузки на объекты благоустройства и социальной инфраструктуры.

«В областную поддержку должны войти дворы, улицы, фасады и общественные пространства, которые встретят гостей юбилея и останутся жителям после праздника. Гатчина много делает за счёт собственных средств: ведёт ледовую арену, спортивную школу в Коммунаре, готовит городскую среду к столетию региона. Это сильная позиция, но есть и проблемные вопросы. Отдельно разобрали ситуацию со школой №4 на улице Чкалова. Объект становится проблемным: ремонт затянулся, здание историческое, а жители ждут возвращения школы к нормальной работе. Здесь нужен отдельный контроль, понятный график и решения, которые доведут ремонт до результата», — заявил глава региона.

Александр Дрозденко поручил вице-губернатору Евгению Барановскому взять ситуацию под личный контроль. Как подчеркнул глава региона, Гатчина должна быть «собранной и сильной» к вековому юбилею региона. В городе приведут в порядок дворы, фасады, дороги, спортивные и образовательные объекты.