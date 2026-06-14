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Губернатор Ленобласти рассказал о подготовке к празднованию 100-летия региона

В следующем году Ленинградская область отметит вековой юбилей. Центром масштабных торжеств станет региональная столица — город Гатчина.

Губернатор Ленобласти рассказал о подготовке к празднованию 100-летия региона - В следующем году Ленинградская область отметит вековой юбилей. Центром торжеств станет региональный
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Александр Дрозденко заявил о подготовке Гатчины к празднованию 100-летия Ленинградской области. Глава региона принял решение проработать дополнительное финансирование. Также с бюджета областной столицы снимут часть нагрузки на объекты благоустройства и социальной инфраструктуры.

«В областную поддержку должны войти дворы, улицы, фасады и общественные пространства, которые встретят гостей юбилея и останутся жителям после праздника. Гатчина много делает за счёт собственных средств: ведёт ледовую арену, спортивную школу в Коммунаре, готовит городскую среду к столетию региона. Это сильная позиция, но есть и проблемные вопросы. Отдельно разобрали ситуацию со школой №4 на улице Чкалова. Объект становится проблемным: ремонт затянулся, здание историческое, а жители ждут возвращения школы к нормальной работе. Здесь нужен отдельный контроль, понятный график и решения, которые доведут ремонт до результата», — заявил глава региона.

Александр Дрозденко поручил вице-губернатору Евгению Барановскому взять ситуацию под личный контроль. Как подчеркнул глава региона, Гатчина должна быть «собранной и сильной» к вековому юбилею региона. В городе приведут в порядок дворы, фасады, дороги, спортивные и образовательные объекты. 

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Теги

100-летие Ленобласти Александр Дрозденко Гатчина
Для души Новости

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено»

В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — детским портретом писателя Владимира Набокова, написанным в 1908 году.

Детский портрет Владимира Набокова вернули в усадьбу «Рождествено» - В Ленинградской области коллекция музея-усадьбы «Рождествено» пополнилась уникальным экспонатом — де
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В рамках празднования Дня поэзии ВладимираНабокова, 13 июня, состоялась передача редкой акварельной работы в фонд музея «Рождествено». Ценный артефакт, долгие годы находившийся в частной коллекции, был подарен музею предпринимателем Денисом Сорокиным. Впервые широкая публика смогла увидеть портрет юного художника на территории Вырской мызы.

Авторство принадлежит художнику британского происхождения Генри Каммингу, который являлся учеником знаменитого Михаила Зичи. Камминг был тесно связан с семьей Набокова. Он не только обучал рисованию мать классика, но и выступал наставником самого будущего писателя.

Исследователи полагают, что портрет был создан именно в семейном имении Набоковых, где художник и его родные традиционно проводили летние месяцы. 

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Рождественно культура Владимир Набоков

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