Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 28 апреля

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 38 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в регионе — 781 человек. Выздоровели 92 человека.

По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:

  • Пикалево Бокситогорский район;
  • Мурино Всеволожский район;
  • Всеволожск;
  • Кудрово Всеволожский район;
  • Янино-1 Всеволожский район;
  • Новое Девяткино Всеволожский район;
  • Сертолово Всеволожский район;
  • Деревня Старая Всеволожский район;
  • пгт. Свердлова Всеволожский район;
  • Павлово Всеволожский район;
  • Рощино Выборгский район;
  • Гаврилова Выборгский район;
  • Гатчина
  • Тайцы Гатчинский район;
  • Коммунар Гатчинский район;
  • Малые Колпаны Гатчинский район;
  • Карстолово Гатчинский район;
  • Глажево Киришский район;
  • Кириши.
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28.04.2020 330