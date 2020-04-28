Стало известно откуда забрали новых зараженных в Ленобласти 28 апреля

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 38 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Общее число заболевших в регионе — 781 человек. Выздоровели 92 человека.
По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:
- Пикалево Бокситогорский район;
- Мурино Всеволожский район;
- Всеволожск;
- Кудрово Всеволожский район;
- Янино-1 Всеволожский район;
- Новое Девяткино Всеволожский район;
- Сертолово Всеволожский район;
- Деревня Старая Всеволожский район;
- пгт. Свердлова Всеволожский район;
- Павлово Всеволожский район;
- Рощино Выборгский район;
- Гаврилова Выборгский район;
- Гатчина
- Тайцы Гатчинский район;
- Коммунар Гатчинский район;
- Малые Колпаны Гатчинский район;
- Карстолово Гатчинский район;
- Глажево Киришский район;
- Кириши.
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28.04.2020 330