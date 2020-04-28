В Ленобласти определились финалисты конкурса #ленинградскийсадовод

В финал вышли 16 фотографий, победителей конкурса #ленинградскийсадовод выберут 28 апреля.

Организаторы конкурса подвели промежуточные итоги: в финал вышли 16 фотографий: по пять снимков в номинациях «Самый ухоженный» и «Самый экзотический» и шесть фотографий в номинации «Самый стильный». Эти работы набрали самое большое количество лайков пользователей соцсетей.

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Финал состоится 28 апреля в группе “Ленинградская область” во “ВКонтакте”. В каждой номинации выберут по три победителя, которые получат полезные подарки для садоводов и огородников. Их имена озвучат завтра, 29 апреля.