Медработники Ленобласти получили дополнительные средства индивидуальной защиты

Банк “Россия” приобрел для медработников Ленобласти дополнительные средства защиты.

Защитные костюмы, перчатки, очки, респираторы, маски, высокие бахилы с повышенной противовирусной защитой передали логистическому оператору здравоохранения региона ЛОГП «Ленфарм». В дальнейшем их распределят по медицинским учреждениям.

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Напомним, что за последние сутки в Ленобласти зафиксировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе — 781 человек. Выздоровели 92 человека.