Вывозной рейс из Израиля с россиянами прибыл в Санкт-Петербург

Первый вывозной рейс из Израиля, вылетевший из тель-авивского аэропорта имени Бен-Гуриона с россиянами на борту, прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

По данным пресс-службы петербургской администрации, на борту самолёта находится 256 россиян, возвращающихся на Родину.

«Самолёт следует в Москву, но сделает остановку в Петербурге. В Пулково выйдут 84 петербуржца и жителя Ленинградской области. У путешественников возьмут анализы, проверят наличие симптомов и направят на самоизоляцию по месту жительства», — сказано в сообщении.

По завершении всех процедур в аэропорту их доставят домой или к месту самоизоляции на 5 автобусах в сопровождении ГИБДД и сотрудников комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Если у кого-то нет возможности соблюдать карантин по месту жительства, то ему бесплатно предоставят место в специальном пансионате в Курортном районе.

С начала апреля через Пулково в Россию вернулись почти 750 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса. Всего в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

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В России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 7346 человек, 794 умерло.