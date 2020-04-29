На восьми федеральных трассах Ленобласти ограничено движение 29 апреля

29 апреля на дорогах Ленобласти вводится ограничение движения в связи с проведением дорожных работ.
Ограничения введены на следующих отрезках федеральных трасс:
Р-21 «Кола» Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 74, км 105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Новгород – Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 108-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Выборг – Светогорск»:
- км 36+933 (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, капитальный ремонт моста;
- км 33+300 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка техпроходов на мосту.
А-181 «Магистральная»:
- км 119-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, планировка обочин.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 9-12 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, механическая очистка проезжей части;
- км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка проезжей части.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией:
- км 41-42 (новый ход), ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00, очистка осевой.
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28.04.2020 97