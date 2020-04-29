Житель Никольского избил 17-летнего студента ради вейпа и 47 рублей

27 апреля сотрудники полиции Тосненского района задержали 24-летнего жителя города Никольское, подозреваемого в избиении и грабеже.
По версии следствия, 25 апреля недалеко от пожарной части на Ульяновском шоссе в Никольском задержанный избил и ограбил 17-летнего студента-второкурсника колпинской Академии промышленных технологий. Добычей злоумышленника стали электронное устройство для курения (вейп) и 47 рублей.
Избитому молодому человеку пришлось обращаться в больницу.
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