Житель Никольского избил 17-летнего студента ради вейпа и 47 рублей

27 апреля сотрудники полиции Тосненского района задержали 24-летнего жителя города Никольское, подозреваемого в избиении и грабеже.

По версии следствия, 25 апреля недалеко от пожарной части на Ульяновском шоссе в Никольском задержанный избил и ограбил 17-летнего студента-второкурсника колпинской Академии промышленных технологий. Добычей злоумышленника стали электронное устройство для курения (вейп) и 47 рублей.

Избитому молодому человеку пришлось обращаться в больницу.