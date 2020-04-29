Пчеловоды Ленобласти смогут возместить затраты на покупку пчелосемей

В 2020 году Ленобласть вводит новую субсидию: 80% затрат на приобретение пчелосемей возместят местным пчеловодам.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, сейчас региональные пчеловоды готовятся к новому сезону. Ветеринары уже приступили к профилактическим обследованиям пчелосемей, которые выходят из зимней спячки.

По итогам 2019 года пчеловоды Ленобласти собрали 532 тонны меда. На содержание маточного поголовья пчелосемей фермерским и личным подсобным хозяйствам была оказана поддержка на сумму 1,1 млн рублей.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, малый и средний бизнес Ленобласти может получить субсидии по 11 различным направлениям на общую сумму 230 млн рублей, еще 100 млн планируют выделить на поддержку бизнеса в момент эпидемии COVID-19.

Стоит отметить, что субсидии будут предоставлены даже в случае налоговой задолженности на дату подачи заявки. При этом должно быть подтверждено отсутствие задолженности на 1 марта 2020 года. Все заявки принимаются в электронном виде, подробнее информация размещена на сайте 813.ru.