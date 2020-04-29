Почти половина россиян собираются работать во время майских праздников

При этом около 70% россиян заявили о потере интереса к длинным выходным или отпуску.

Согласно данным исследования компании-разработчика программного обеспечения для управления бизнесом «Мегаплан», 47,4% россиян планируют работать во время майских праздников.

Кроме того, порядка 70% респондентов отметили, что во время режима самоизоляции у них пропала потребность в длительных выходных или отпуске. Из них 38,5% хотели бы потратить это время на работу. Остальные заявили, что не видят смысла в продолжительных выходных или отпуске, так как не имеют возможности куда-либо отправиться.

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При этом 30% опрошенных подчеркнули, что во время режима самоизоляции накопилась усталость. Именно поэтому они бы предпочли отдых на майские праздники или в отпуске.